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İzmir'de etkili olan sağanak nedeniyle yollar yine göle döndü

Güncel Haberler

İzmir'de kuvvetli yağış uyarısının ardından sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından bugün öğle saatlerinde İzmir'de gök gürültülü sağanak etkili oldu. Yağmur nedeniyle trafikteki sürücüler ve yayalar zor anlar yaşadı.

İzmir'deki Sağanak Etkili Oldu yollar göle döndü

TRAFİK FELÇ OLDU

Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Bayraklı ilçesi Anadolu Caddesi yağmur sularıyla doldu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı. Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti.

İzmir'deki Sağanak Etkili Oldu yollar göle döndü

İzmir'deki Sağanak Etkili Oldu yollar göle döndü

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İzmir Güncel Haberler

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