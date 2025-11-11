Haberler

İzmir'de Şaftlı Dere Taşarak Sel Oluşturdu

Güncelleme:
İzmir'in Foça ve Karaburun ilçelerinde yaşanan gök gürültülü sağanak, Şaftlı Dere'nin taşmasına ve birçok ev ile iş yerinin su altında kalmasına neden oldu. Tahliye çalışmalarının sürdüğü bölgelerde, yağmurun akşamüstü yeniden etkili olması bekleniyor.

ŞAFTLI DERE TAŞTI

İzmir'in Foça ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında sel suları Gaziosmanpaşa Caddesi'ndeki Pazaryeri mevkisinde bulunan Şaftlı Dere'de taşkına neden oldu. Yağmur suları Ali Stair Caddesi'nde denizle buluştu.

Bölgedeki bazı ev ve iş yerlerini su bastı. İlçeye metrekarede 57 kilogram yağış düştüğü bildirildi. Yağmur etkisini azaltırken ilçede su baskını yaşanan yerlerde tahliye çalışmaları sürüyor. Yağmurun akşamüstü yeniden etkili olması bekleniyor.

KARABURUN'DA DERELER TAŞTI, YOLLAR SUYLA DOLDU

İzmir'de sağanağın etkili olduğu yerlerden biri ise Karaburun ilçesi oldu. Karaburun'un kırsal Saip Mahallesi'nde yağışla birlikte dereler taştı. Sel nedeniyle cadde ve sokaklar suyla doldu. O anlar dronla görüntülendi.

KENT MERKEZİNİ DE ETKİLEDİ

Yağmur, ilçelerin yanı sıra İzmir kent merkezinde de etkili oldu. Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler su birikintileri nedeniyle zor anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
