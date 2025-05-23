İzmir'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdür Yardımcısı ve Katip Tutuklandı

İzmir'de Rüşvet Operasyonu: İcra Müdür Yardımcısı ve Katip Tutuklandı
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İzmir'de avukat D.Ç.'den rüşvet alırken suçüstü yakalanan İcra Müdür Yardımcısı Yusuf Durğun ile icra katibi Bora Boztaş tutuklandı. 200 bin TL rüşvet istemesi üzerine başlatılan soruşturma sonucunda, Durğun ve Boztaş adliyeye sevk edildi.

İZMİR'de avukat D.Ç.'den (30) rüşvet alırken suçüstü yakalanan İcra Müdür Yardımcısı Yusuf Durğun (27) ile icra katibi Bora Boztaş (26), tutuklandı.

İzmir Adliyesi İcra Müdürlüğü dosyasına yatan resmi tahsilatı hızlandırmak için İcra Müdür Yardımcısı Yusuf Durğun ile icra katibi Bora Boztaş, iddiaya göre; avukat D.Ç.'den, 200 bin TL rüşvet istedi. Avukat D.Ç., durumu savcılığa iletti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, harekete geçti. Avukat D.Ç., polislerle anlaşıp, istenen rüşveti vereceğini karşı tarafa iletti. D.Ç., önceki gün, İcra Müdür Yardımcısı Durğun ile sözleştikleri kafede buluştu. Avukat D.Ç., seri numaraları alınmış parayı Durğun'a teslim etti. Polis ekipleri, bu sırada Durğun'u suçüstü yakaladı. Katip Bora Boztaş ise evinde gözaltına alındı. Durğun ve Boztaş, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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