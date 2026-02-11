Haberler

İzmir'de evlerinde ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirilen aynı aileden 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Bornova ilçesinde yapılan operasyonda evlerinde ruhsatsız 7 tabanca ve 2 tüfek ele geçirilen aynı aileden 3 kişi tutuklandı. Operasyon, ilçe emniyetinin aldığı ihbar üzerine gerçekleştirildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde, evlerinde ruhsatsız 7 tabanca ve 2 tüfek ele geçirilen aynı aileden 3 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Naldöken Mahallesi'ndeki bir apartmandaki evde ruhsatsız tabanca ve tüfek bulunduğu bilgisi üzerine operasyon yaptı.

Evde yapılan aramada, ruhsatsız 7 tabanca, 2 av tüfeği ile bu silahlara ait 363 fişek ele geçirildi. Operasyonda şüpheliler aynı aileden H.I. V.I. S.I. Y.I. V.I. ve H.İ.I. gözaltına alındı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, H.I. V.I. ve Y.I. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
