Restoran sahibi, tartıştığı müşterisini silahla vurarak öldürdü

Restoran sahibi, tartıştığı müşterisini silahla vurarak öldürdü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Buca ilçesinde bir restoranda işletme sahibi ile müşterisi arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İşletme sahibi tabancayla müşterisi Emirhan Kaya'yı vurdu. Vücuduna 3 kurşun isabet eden 20 yaşındaki Kaya hastanede hayatını kaybetti.

İzmir'in Buca ilçesindeki bir restoranda çıkan ve sokakta devam eden kavgada, işletme sahibi Yılmaz E.'nin (34) tabancayla vurduğu müşterisi Emirhan Kaya (20), hayatını kaybetti.

RESTORAN SAHİBİ, TARTIŞTIĞI MÜŞTERİSİNİ VURDU

Olay, saat 01.30 sıralarında Vali Rahmi Bey Mahallesi Menderes Caddesi'nde meydana geldi. İşletme sahibi Yılmaz E. ile müşterisi Emirhan Kaya arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sokakta devam eden kavgada Yılmaz E., yanındaki tabancayla Kaya'ya ateş etti.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Sırtından, kalçasından ve ayağından yaralanan Emirhan Kaya, kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emirhan Kaya ambulansla Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Kaya, doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli Yılmaz E., polis tarafından gözaltına alınarak, Buca Polis Merkezi'ne götürüldü. Şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu

Kahreden anlar! Her şey anne ve babanın gözü önünde oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig devinden transfer şov! Bir yıldız daha uçağa biniyor

Süper Lig devinden transfer şov! Bir yıldızı daha ikna ettiler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.