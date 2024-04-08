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İzmir'de Ramazan Bayramı Boyunca Toplu Ulaşım Ücretsiz

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İzmir'de Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyeye bağlı otobüs, vapur, metro ve tramvay araçları ile Büyükşehir-TCDD ortaklığıyla işletilen İZBAN, bayram boyunca ücretsiz hizmet verecek.

Ayrıca ESHOT Genel Müdürlüğü, kabristanlara özel otobüs seferleri düzenleyecek. ESHOT'un Baykuş Seferleri de Gaziemir, Çiğli, Bornova, Buca ve Narlıdere ilçelerinden Konak'a olacak şekilde haftanın her günü gece yarısından sabaha kadar devam edecek.

Bayramda vapurlarda hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak.

Kaynak: AA / Güncel

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