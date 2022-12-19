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Haber alınamayan psikiyatrist evinde ölü bulundu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

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Haber alınamayan psikiyatrist evinde ölü bulundu! Tek bir ihtimal üzerinde duruluyor

İzmir'de devlet hastanesinde görevli psikiyatri uzmanı 37 yaşındaki Kadir C. evde iple asılı halde bulundu. Polis, Kadir C.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

İzmir Bornova Türkan Özilhan Devlet Hastanesi'nde görevli psikiyatri uzmanı Kadir C.'den haber alamayan yakınları, polise bildirdi. İhbarla Küçükçiğli Mahallesi'ndeki eve giren ekipler, eşi şehir dışında olan Kadir C.'yi iple asılı buldu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, psikiyatri uzmanının hayatını kaybettiği belirlendi. Kadir C.'nin cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi sonrası yakınlarınca teslim alınan Kadir C.'nin cenazesi, bugün Aliağa Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

İzmir'de psikiyatri uzmanı, evinde ölü bulundu

POLİS, İNTİHAR ŞÜPHESİ ÜZERİNDE DURUYOR

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. Polisin, Kadir C.'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

İzmir Güncel Haberler

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Yorumlar (3)

Ben ve sen:

Acaba kac kisiye intihar et kurtul diye tavsiyede bulundu?

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Başka Murat:

Herzaman diyoruz değil mi! Psikiyatrist de insan, peygamber değil. Adam psikiyatriste gidiyor ama onun da psikoloji sağlam değil. Kalpler ancak Allah'ın zikri ile mutmain olur. Yani Allah'ı sevip, bağlanıp ona güvenecek bunun dışında kimseyi kurtaracak bir insan yok

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Nazlı Muhip:

Adamı nasıl delirttilerse artık. Ülkede psikiyatrist bile intihar ediyor.felaket.

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