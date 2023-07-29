İzmir'de polyester fabrikasında yangın kontrol altına alındı
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İzmir'in Menemen ilçesinde polyester malzemesi üretimi yapan fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle fabrikada büyük maddi hasar meydana geldi.
İzmir'de polyester fabrikasında yangın kontrol altına alındı
İZMİR - İzmir'in Menemen ilçesinde polyester malzemesi üretimi yapan fabrikada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı.
Yangın, saat 17.30 sıralarında 29 Ekim Mahallesi 10002 Sokak'ta polyester malzemesi üretimi yapan fabrikada çıktı. Yangından çıkan dumanlar çevreden rahatlıkla görülürken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülürken, fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın nedeniyle fabrikada büyük maddi hasarın meydana geldiği öğrenildi.