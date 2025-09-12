YABANCI UYRUKLU 5 KİŞİ TUTUKLANDI; SAYI 7'YE YÜKSELDİ

İzmir'in Balçova ilçesinde, Eren Bigül'ün (16) polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ı şehit olduğu olayda tutuklu sayısı 7'ye yükseldi. Bugün adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden ilk olarak olayın faili Eren Bigül ile babası Nuhver Bigül tutuklandı. Devam eden mahkeme sürecinde İran uyruklu olduğu öğrenilen Khalegh Noorıborojerdi ile Suriye uyruklu olduğu belirtilen Mahmud Algatı, Cuma Tabbas, Fıras Seyıd Abdurrahman ve Muhammed Elhazzam da tutuklandı. Öte yandan, 1'i çocuk olmak üzere 4 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Adli kontrol şartı ile serbest kalanların suça sürüklenen çocuk olduğu belirtilen B.Y., failin annesi A.B. ile 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' mahkemeye sevk edilen T.Y. ve F.Ç. olduğu öğrenildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,