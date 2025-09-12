İzmir'de Polislere Saldırı: Fail ve Babası Tutuklandı

OLAYIN FAİLİ İLE BABASI TUTUKLANDI

İzmir'in Balçova ilçesinde, polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği saldırıda 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ı şehit eden E.B. de tedavisinin ardından taburcu edilip, adliyeye sevk edildi. 9 şüpheli, ' Terör Amaçlı Kişiyi Yerine Getirdiği Kamu Görevi Nedeniyle Kasten Öldürme', 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs Etme' suçları dahil olmak üzere toplam 12 ayrı suçtan tutuklanması için, 2 şüpheli ise 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan adli kontrol talebiyle adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan olayın faili Eren Bigül ile babası Nuhver Bigül'ün tutuklandığı, diğer şüphelilerin ise işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,