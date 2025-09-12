Haberler

İzmir'de Polis Merkezine Saldırıda 9 Şüpheli Tutuklama Talebiyle Mahkemeye Sevk Edildi

9 ŞÜPHELİ TUTUKLAMA TALEBİYLE MAHKEMEYE SEVK EDİLDİİzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine pompalı tüfekle düzenlen, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ı şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B.

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine pompalı tüfekle düzenlen, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ı şehit olduğu saldırıyla ilgili gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.B. ile anne ve babasının da aralarında bulunduğu 9'u savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tolga TAHÇI/ İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
