İzmir'de Şehit Polis İçin Tören Düzenlendi

İzmir'de Şehit Polis İçin Tören Düzenlendi
ŞEHİT POLİS İÇİN TÖREN DÜZENLENDİ

İzmir'in Balçova ilçesinde Eren Bigül'ün polis merkezine pompalı tüfekle düzenlediği, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile polis memuru Hasan Akın'ın şehit olduğu saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede bugün şehit olan polis memuru Ömer Amilağ (26) için Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde tören düzenlendi. Törene şehidin babası Mahmut Amilağ ile nişanlısı Ece Öksüz'ün yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, Ege Ordusu ve Garnizon Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, Sahil Güvenlik Ege Deniz Bölge Komutanı Tümamiral Tayfun Paşaoğlu, İzmir Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ile şehidin mesai arkadaşları katıldı.

Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı okunmasının ardından şehidin özgeçmişi okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti sırasında şehidin nişanlısı tabutun başında, "Seni böyle mi görecektim? Seni damatlıkla görecektim. Seni çok seviyorum. Ne olur Ömer'imi götürmeyin" diyerek gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehit polis Amilağ'ın naaşı toprağa verilmek üzere memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı.

Öte yandan, Şehit polis memuru Ömer Amilağ'ın 30 Haziran 2024'ten bu yana İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'nde görev yaptığı bildirildi.

Tolga TAHÇI / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
