İzmir'de polis merkezine saldırı soruşturması; Halis Bayancuk için tutuklama talebi (2)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

İzmir'in Balçova ilçesinde Eren Bigül tarafından polis merkezine düzenlenen ve 3 polis memurunun şehit olduğu saldırıya ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edilen 'Ebu Hanzala' kod isimli Halis Bayancuk ile 'Ebu Haris' kod isimli Haris Karadağ, yurt dışı çıkış yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Bayancuk'un ifadesinde, Eren Bigül'ü tanımadığını ve hiçbir iletişimlerinin olmadığını söylediği öğrenildi.

Tolga TAHÇI/İZMİR,