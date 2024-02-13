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İzmir'de PKK/KCK propagandası yapan 6 muhabir gözaltına alındı

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İzmir'de mahkeme kararı ile yasaklanan haber sitelerinde silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 6 muhabir gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri devam ediyor.

İZMİR'de mahkeme kararı ile yasaklanan haber sitelerinde silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 6 muhabir gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından silahlı terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma başlatıldı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah harekete geçti. Mahkeme kararı ile yasaklanan haber sitelerinde silahlı terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları tespit edilen 6 muhabir gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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