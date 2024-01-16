İzmir'de PKK/KCK operasyonu: 6 kişi gözaltına alındı

İZMİR'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen şüphelilere yönelik operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğüne dair teşhis, fotoğraf, ihbar bulunan, ayrıca sosyal medyada terör örgütünün propagandasını yaptığı belirtilen 7 kişinin yakalanmasına yönelik harekete geçildi. Bu sabah yapılan operasyonda şüphelilerden 6'sı güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Firari 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.