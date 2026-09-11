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İzmir'de pediatri hekimleri çocuk sağlığı için buluştu

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İZMİR'de Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 'SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Pediatri Kongresi' başladı.

İZMİR'de Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ev sahipliğinde, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tıp Fakültesi tarafından düzenlenen 'SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Pediatri Kongresi' başladı. 10-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenen ve yaklaşık 1000 çocuk hekiminin katıldığı kongrede, çocuk sağlığındaki güncel gelişmeler ile disiplinler arası iş birliğinin önemi ele alındı.

Disiplinlerarası İşbirliği ile Çocuk Sağlığı'nda Güçlü Gelecek temasıyla düzenlenen 'SBÜ İzmir Tıp Fakültesi Pediatri Kongresi' çok sayıda akademisyen, pediatri uzmanı, asistan hekim ve aile hekimini bir araya getirdi. Üç gün sürecek kongrede, çocuk hekimliği alanındaki güncel bilimsel veriler ve uygulamalı kurs programları katılımcılara aktarılıyor.

Çocuk sağlığı alanında köklü bir mirasa sahip olduklarını belirten Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Dilek Orbatu, 7 yıldır bu kongreyi düzenlediklerini belirtip, "Türkiye'nin çocuk sağlığı alanında 80 yıla yakın süredir hizmet veren en köklü kurumlarından birinin mirası üzerindeyiz. SBÜ İzmir Tıp Fakültesi ve pediatri ailesi olarak böyle bir kongreye imza atmaktan dolayı çok mutluyuz. Bu seneki temamız disiplinler arası iş birliğiydi. Birinci basamakta hizmet veren aile hekimlerimizin pediatri alanında yaşadıkları sıkıntıları biliyor ve destek olmaya çalışıyoruz. Kongremize hem aile hekimlerimize hem de asistanlarımıza yönelik yoğunlaştırılmış kurs programlarıyla başladık" dedi.

'BİLGİNİN GÜNCELLENMESİ VE UYGULANABİLİR HALE GELMESİ GEREKİYOR'

Çocuk hekimliği dışındaki branşlarda da bilginin güncellenmesinin kritik olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Orbatu, "Çocuk küçük bir yetişkin değildir. Her yaş döneminin kendine özgü özellikleri vardır. Bu özelliklerle pediatri dışındaki arkadaşlarımız karşılaştığında nasıl bir yol izleyeceği ile ilgili bir endişeye kapılabiliyor. Bilginin güncellenmesi ve uygulanabilir hale gelmesi gerekiyor. Aile sağlığı merkezlerindeki hekimlerimizin veya farklı branştaki arkadaşlarımızın bilgilerini güçlendiriyor, yeniliyor ve simülasyon stantlarımızla uygulama alanları yaratıyoruz. Hedefimiz çocuk sağlığındaki güncel gelişmeleri tüm hekimlerimizle paylaşmak ve geleceğe yönelik iş birliklerini artırmaktır" ifadelerini kullandı.

'BİLİM PAYLAŞILDIKÇA ÇOĞALIR'

SBÜ Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise tıp fakültelerinin sadece lisans eğitimi değil, mezuniyet sonrası uzmanlık ve sürekli tıp eğitiminden de sorumlu olduğunu hatırlatarak, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın sağlığı için bilimin hızlı değişimine aynı hızla yetişmemiz gerekiyor. Bugün çocukluk çağında geçirilen basit bir enfeksiyonun yarın kronik bir böbrek yetmezliğine dönüşme riskine karşı en ideal pediatri hizmetini sunmak gerekiyor. Bu da bilimi sürekli takip etmekle mümkündür" dedi.

Dr. Behçet Uz Çocuk Hastanesi'nin tarihi önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Aydın, "Tarihin en eski ve ismiyle müsemma çocuk hastanelerinden birinin adını ve kültürünü yaşatarak bu kongreyi gerçekleştirmek çok kıymetli. Türkiye genelinde 1000'e yakın pediatrist arkadaşımız 3 gün boyunca bilgi alışverişinde bulunacak. Üniversiteler eğitim, hizmet ve araştırma üçgeninden oluşur. SBÜ olarak hem milletimize nitelikli sağlık hizmeti sunuyor hem de bilimsel dünyaya makaleler üretiyoruz. Bilimin paylaşıldıkça çoğalacağına inanıyorum" diye konuştu.

Haber: Nevra UÇKAÇ - Kamera: Can HAZAR / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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