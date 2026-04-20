Patoloji asistanı Beyza'nın öldüğü kaza kamerada

İzmir'in Menderes ilçesinde meydana gelen kazada, patoloji asistanı Beyza Nur Pürmüs'ün hayatını kaybettiği olayın güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Pürmüs, otomobilinin kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu kaza geçirdi. Ailesi ve meslektaşları tarafından derin bir üzüntüyle anıldı.

İZMİR'in Menderes ilçesinde, patoloji asistanı Beyza Nur Pürmüs'ün (25) hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, geçen cumartesi saat 19.00 sıralarında İzmir-Aydın Otoyolu Havalimanı gişelerinde meydana geldi. Beyza Nur Pürmüs'ün kontrolünü yitirdiği 35 CPT 125 plakalı otomobil, iki gişe arasındaki beton bariyerlere çarptı. Otomobilde çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yangının söndürülmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü Pürmüs'ün hayatını kaybettiği belirlendi.

Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde patoloji asistanı olarak görev yapan Beyza Nur Pürmüs'ün ölümü, ailesi, yakınları ve meslektaşlarını yasa boğdu. Beyza Nur Pürmüs dün EVKA 2 Merkez Camisi'nde kılınan namazın ardından Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Beyza Nur Pürmüs'ün hayatını kaybettiği kazanın güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde, otomobilin hızla iki gişenin ortasındaki bariyere çarptığı, arkasından gelen çekicinin şoförünün ise son anda yaptığı manevrayla otomobile çarpmaktan kurtulduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
TBMM'de 23 Nisan özel oturumu! Kurtulmuş'un koltuğunu bıraktığı isimden tüyleri diken diken eden sözler

Kurtulmuş'un koltuğuna geçti, sözleri tüyleri diken diken etti
Gözaltındaki eski vali, Gülistan aranırken bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış

Bulunan cesedin teşhisini bizzat kendisi yapmış: Yüzüne bakıp...
Okul çevresindeki silah sesleri paniğe neden oldu

Okulda büyük panik! Silah seslerini duyan okula koştu

Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastılar

Karı-koca komşularını öldürüp bir de KADES'e bastı
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Cevdet Akçay’ın görev süresi bitti! İsmi sessiz sedasız kaldırıldı

Merkez Bankası'nda sürpriz ayrılık! Sivri dilli isim sessizce gitti
Polis isyan etti: Filtreli fotoğraflar yüzünden kayıp kadını yanımızdayken bile tanıyamadık!

Kayıp kadın, filtreli fotoğrafları yüzünden uzun süre bulunamadı
Ünlü markanın bebek mamasında fare zehri çıktı

Türkiye'de de satılan bebek mamasında fare zehiri çıktı
Romanya'da George Hagi dönemi başladı

Merakla beklenen imzayı sonunda attı
Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü

Gözaltına alınan belediye başkanı adliyeye böyle götürüldü