İzmir'de yanan midibüsteki 16 yaşındaki çocuk öldü

İzmir'in Çiğli ilçesinde, kullanılmayan bir midibüste çıkan yangında 16 yaşındaki Abdullah Elali hayatını kaybetti. Yangın sonrası olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü ancak Elali'nin yaşamını yitirdiği belirlendi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde park halindeki midibüste çıkan yangında, 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Küçük Çiğli Mahallesi Ata Sanayi Sitesi'nde park halinde olan ve uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen midibüste henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangının söndürüldüğü midibüste bulunan yabancı uyruklu 16 yaşındaki Abdullah Elali'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Elali'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan Elali ile en son midibüste olduğu belirtilen 3 çocuk, ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğüne götürüldü.

