Ödemiş'te Motosiklet-Otomobil Çarpışması: 1 Yaralı
Ödemiş'te sepetli motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Ahmet Ç. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan sürücü, müdahalenin ardından İzmir'deki hastaneye sevk edildi. Otomobil sürücüsü H.G. gözaltına alındı.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobille çarpışan sepetli motosikletin sürücüsü yaralandı.
Ahmet Ç'nin kullandığı 35 ZTK 37 plakalı sepetli motosiklet, H.G. idaresindeki 35 ZLT 48 plakalı otomobille Hürriyet Mahallesi Menderes Caddesi'nde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet Ç., müdahalenin ardından İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.
Polis, otomobil sürücüsü H.G.'yi gözaltına aldı.
Kaynak: AA