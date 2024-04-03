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Buluşan askerlik arkadaşları kaza yaptı! 2 ölü, 1 yaralı

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İzmir Urla'da asker arkadaşlarının buluşması faciayla bitti. Yol aldıkları aracın önce belediye otobüsüne ardından da ağaca çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

OTOBÜSÜ SOLLARKEN HAKİMİYETİ KAYBETTİ

İlçeye bağlı İskele Mahallesi Mithatpaşa Caddesi Ağaçlı Yol mevkiinde yaşanan kazada Urla istikametine seyir halinde olan aracın sürücüsü Emin Keskin (24), aynı istikamette seyir halinde olan belediye otobüsünü sollamak istedi. Bir anda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği araç, önce otobüse çarptı ardından savrularak yol kenarındaki ağaca çarptı.

OTOMOBİL İKİYE AYRILDI

Çarpmanın etkisiyle otomobil ikiye ayrılırken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri araçta sıkışan 2 kişiyi dışarı çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araçtan dışarı fırlayan Mehmet Ali Çiftçi (23) ve araçta sıkışan sürücü Emin Keskin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobilde bulunan diğer kişi Muhammet Muharrem P. ise, ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Emin Keskin ve Mehmet Ali Çiftçi'nin cenazeleri, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, Muhammet Muharrem P.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Buluşan askerlik arkadaşları kaza yaptı! 2 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İtfaiye İzmir Olaylar Trafik Kazaları Güncel Haberler

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