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İzmir'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

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İzmir'in Kiraz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1'i ağır 8 kişi yaralandı.

Abdullah A. (68) idaresindeki 35 BC 982 plakalı hafif ticari araç, dün Kiraz-Alaşehir kara yolundan Akşemsettin Küme Evleri istikametine manevra yaptığı sırada Mehmet G'nin (26) kullandığı 35 DAJ 481 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlardaki N.A. (10), M.A. (11), O.G. (17), K.G. (15), Ş.Z. (42) ve U.Z. (15) yaralandı.

Kiraz ve Ödemiş devlet hastanelerine kaldırılan ve tedavileri süren yaralılardan Ş.Z'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA
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