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İzmir'de Otomobil Dönerciye Daldı: Binlerce Yumurta Kırıldı

İzmir'de Otomobil Dönerciye Daldı: Binlerce Yumurta Kırıldı
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, bir dönerci dükkanına daldı. Araç, dönerci ile bitişiğindeki yumurtacı dükkanını ayıran duvarı yıkarak her iki iş yerinde büyük hasara yol açtı. Kazada binlerce yumurta kırılırken, alkollü olduğu iddia edilen sürücü M.P. gözaltına alındı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde dönerciye dalan otomobil, bitişiğindeki yumurtacı dükkanını ayıran duvara çarpıp, yıktı. İki iş yerinde hasara neden olan kazada, binlerce yumurta kırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Karabağlar ilçesi Bozyaka Mahallesi Eski İzmir Caddesi'nde meydana geldi. M.P.'nin kontrolünü yitirdiği 45 HA 8722 plakalı otomobil, yol kenarındaki dönerci dükkanına daldı. Kepengi kırarak iş yerine giren otomobil, dönerci ile bitişiğindeki yumurtacı dükkanını ayıran duvara çarpıp durdu. Çarpmanın şiddetiyle duvarın bir kısmı yıkıldı. Tuğla ve beton parçaları bitişikteki yumurtacı dükkanına savrulurken, iş yerindeki binlerce yumurta kırıldı. Her iki iş yerinde büyük hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Alkollü olduğu öne sürülen M.P., ifadesi alınmak üzere ekipler tarafından emniyete götürülürken, otomobil ise çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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