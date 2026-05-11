İzmir'de otobüsün çarptığı çocuk hayatını kaybetti
İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir otobüs, yolda top oynayan çocuklardan birine çarparak 6 yaşındaki Işıl Keski'nin hayatını kaybetmesine neden oldu. Sürücü gözaltına alındı.
Esendere Mahallesi'nde A.D'nin kullandığı 35 S 00662 plakalı otobüs, yolda top oynayan çocukları görerek durdu.
Ardından hareket eden sürücü, yola devam ettiğinde sol arka teker kısımları ile aracın altına giren yaya 6 yaşındaki Işıl Keski'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Polis ekibi, sürücü A.D'yi gözaltına aldı.