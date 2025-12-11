Haberler

İzmir'de galeriye patlayıcı maddeyle düzenlenen saldırıya ilişkin 5 kişi yakalandı

Güncelleme:
İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir oto galeriye patlayıcı madde ile gerçekleştirilen saldırı sonrası 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet, zanlılardan 2'sinin üstünde tabanca ele geçirdi.

İzmir'in Gaziemir ilçesinde bir oto galeriye patlayıcı madde kullanılarak gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Beyazevler Mahallesi'ndeki bir oto galeriye patlayıcı madde atılmasıyla ilgili çalışma başlattı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat ve Asayiş Şube Müdürlükleri ile Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmaları sonucu şüphelilerin D.G, M.Y.E, E.D.K, C.K. ve G.K. olduğu belirlendi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan zanlıların üst aramasında 2 tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
