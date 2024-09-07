İzmir'de oto galeri soygunu

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde E.U., F.K., B.G. ve E.S., oto galeride alıkoydukları, oto alım satım işi yapan müteahhit B.Y.'yi tabancayla tehdit ederek boş senetlere imza attırdı. Bir süre sonra B.Y.'yi bırakan şüpheliler, operasyonla yakalandı.

Olay, 9 Ağustos'ta bir oto galeride meydana geldi. İddiaya göre şüphelilerden oto galeri işi yapan E.U. ve F.K., oto alım satım işi de yapan müteahhit B.Y. ile bir pastanede buluşup, oto galeriye geçti. Burada E.U., F.K., B.G. ve E.S., B.Y.'yi tabancayla tehdit edip, cep telefonunu aldı. Şüpheliler, alıkoydukları ve darbettikleri B.Y.'ye boş senetlere imza attırıp bıraktı. B.Y., durumu polis ekiplerine bildirdi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro, Teknik Büro, Suç Analiz Merkezi (SAM) Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Adresleri tespit edilen şüpheliler, ev ve iş yerlerine önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Aramalarda gasbedilen cep telefonu, 4 ruhsatsız tabanca ile 725 mermi ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.U ve F.K tutuklandı, B.G ve E.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.