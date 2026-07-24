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Ödemiş'te orman yangını kontrol altına alındı

Ödemiş'te orman yangını kontrol altına alındı
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İzmir'in Ödemiş ilçesi Çamlıca Mahallesi Çerkes Tepesi mevkisinde ormanlık alanda çıkan yangın, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekiplerinin gece boyunca süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Mahalle muhtarı Ünal Çet, ekiplere teşekkür etti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Çamlıca Mahallesi Çerkes Tepesi mevkisindeki yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri gece boyunca müdahale etti.

Yangın ekiplerin çalışmaları sonucu kontrol altına alındı.

Çamlıca Mahallesi Muhtarı Ünal Çet, yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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