İzmir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor
İzmir'in Buca ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale sürerken, hobi bahçeleri tahliye edildi. Alevlerin Kızık Mobilyacılar Sitesi'ne sıçramaması için yoğun çalışmalar yapılıyor.
MÜDAHALE KARADAN DEVAM EDİLİYOR; HOBİ BAHÇELERİ TAHLİYE EDİLDİ
İzmir'in Buca ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale, havanın kararmasının ardından karadan devam ediyor. Yangın Kısıkköy mobilya şehrine doğru ilerlerken, yoğun müdahale gerçekleştiriliyor. Bölgede bazı hobi bahçeleri tahliye edildi. Alevlerin bölgede bulunan Kızık Mobilyacılar Sitesi'ne sıçramaması için de yoğun çalışmalar yapılıyor.
Kadir ÖZEN/ İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel