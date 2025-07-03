İzmir'de Orman Yangınına Müdahale Devam Ediyor

MÜDAHALE KARADAN DEVAM EDİLİYOR; HOBİ BAHÇELERİ TAHLİYE EDİLDİ

İzmir'in Buca ilçesi Zafer Mahallesi yakınlarındaki ormanda saat 16.00 sıralarında çıkan orman yangınına müdahale, havanın kararmasının ardından karadan devam ediyor. Yangın Kısıkköy mobilya şehrine doğru ilerlerken, yoğun müdahale gerçekleştiriliyor. Bölgede bazı hobi bahçeleri tahliye edildi. Alevlerin bölgede bulunan Kızık Mobilyacılar Sitesi'ne sıçramaması için de yoğun çalışmalar yapılıyor.

Kadir ÖZEN/ İZMİR,