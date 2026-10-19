İzmir'de Muhtarlar Günü töreninde Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu

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İzmir'de 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, muhtar dernekleri ve federasyonu temsilcileri Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Ege Bölgesi Muhtarlar Federasyonu Başkanı Ayşe Taylan, konuşmasında muhtarlık kurumunun devlet ile millet arasındaki en güçlü bağlardan biri olduğunu belirtti.

Vatandaşların devlete ulaşan sesi olduklarını ifade eden Taylan, "Gücümüzü milletin iradesinden alır görevimizi ise devletimizin çatısı altında yerine getiririz." dedi.

Kaynak: AA