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'Ehlibeyt sevgisi, hakkı, hukuku ön planda tutan her inançta insanın ortak paydasıdır'

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İzmir Çiğli'deki Cem Vakfı Harmandalı Cemevi'nde düzenlenen iftar programında AK Parti İl Başkanı Bilal Saygılı, Ehlibeyt sevgisinin tüm Müslümanların ortak paydası olduğunu belirtti.

İZMİR'in Çiğli ilçesindeki Cem Vakfı Harmandalı Cemevi'nde bir araya gelen vatandaşlar, muharrem ayındaki matem oruçlarını düzenlenen iftarla birlikte açtı. Programda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Ehlibeyt sevgisi, bir mezhebe mensup olan insanlar için değildir. Kendisine Müslüman diyen ve hakkı, hukuku ön planda tutan her inançta insanın ortak paydasıdır" dedi.

İnönü Mahallesi'nde bulunan Cem Vakfı Harmandalı Cemevi'nde düzenlenen iftar programına; AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Hasan Ünal, AK Parti Çiğli İlçe Başkanı Oktay Özdemir, AK Parti Karşıyaka İlçe Başkanı Selahattin Köse, AK Parti Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Başdaş, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, Cem Vakfı Harmandalı Cemevi Başkanı Remzi Akbulut, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programda konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Ehlibeyt sevgisi, bir mezhebe mensup olan insanlar için değildir. Kendisine Müslüman diyen ve hakkı, hukuku ön planda tutan her inançtan insanın ortak paydasıdır. Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Zeynep, Hazreti Fatıma Zehra, Hazreti Ali, bunlar bizim canlarımız. Rabbim o gün orada şehadet şerbetini içen, bir adım dahi geri atmadan hakkı, hukuku gözeten Hz. Hüseyin ve ailesi bizlere bugüne kadar yol göstermiştir. Biz onların yolunda olan insanlarız ve bundan şeref duyuyoruz. Bizim ortak paydamız İslam'dır. Hepimiz Müslümanız ve ayrıca da bir Alevi kardeşim benim canımdır. Onun tenine zarar gelmesi, benim bütün azalarımın zarar görmesi anlamına gelir. Sizler bizim için çok önemlisiniz. Rahmet-i Rahman'a kavuşan bütün dedelerimize, bütün büyüklerimize Fatihalar gönderiyorum. Rabbim birlik beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Karşıyaka Belediye Meclis Üyesi ve AK Parti Grup Başkanvekili Hasan Ünal ise "Muharrem, Kerbela'nın acısını yüreğinde hissedebilmek, zalime karşı mazlumun yanında durabilmek ve hak yolundan gidebilmektir" diye konuştu.

Edilen duaların ardından vatandaşlar hep birlikte matem oruçlarını açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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