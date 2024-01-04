İzmir'de motosikletli kurye hayatını kaybetti

İZMİR'de, otomobille çarpışması sonucu ağır yaralanan motosikletli kurye Volkan Karaçık (35), tedavi gördüğü hastanede 5 ay sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 7 Ağustos 2023 tarihinde Ersoy Caddesi'nde meydana geldi. Volkan Karaçık yönetimindeki motosiklet, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Bir yemek şirketinde kurye olarak çalışan Karaçık, yola savrularak ağır yaralandı. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Karaçık, bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Karaçık, Bornova Hüseyin İsabey Camii'nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi. Volkan Karaçık ile 13 yıldır evli olduğunu belirten 3 çocuk annesi eşi Fatma Karaçık (32), "Çok üzgünüz. Eşimi kaybettim. Bugün meslektaşlarının da katılımıyla son yolculuğuna uğurladık. Çok canım acıyor. Canımdan çok sevdiğim eşimi yitirdim ondan geriye 3 çocukla kaldım" dedi.