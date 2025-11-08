Haberler

İzmir'de Motosiklet Sürücülerinin Tehlikeli Yolculuğu Kamerada

İzmir çevre yolunda iki motosiklet sürücüsü, trafiği tehlikeye atarak tek teker üzerinde metrelerce ilerledi. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İZMİR'de seyir halindeki 2 motosiklet sürücüsünün ön kaldırarak metrelerce tek teker üzerinde ilerleyip, trafiğin tehlikeye düşürdüğü anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, saat 20.30 sıralarında İzmir çevre yolunda yaşandı. Akan trafikte seyir halindeki 2 motosiklet sürücüsü, uzun süre araçlarıyla ön kaldırıp, tek teker üzerinde ilerledi. Tehlikeli yolculuğu görenler, motosiklet sürücülerini cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Öte yandan, motosikletlilerden 1'inin plakasını gizleyerek seyir halinde olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
