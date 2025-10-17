İzmir'de Motosiklet Kazasında Taksi Şoförü Tutuklandı
Karabağlar'da meydana gelen motosiklet kazasında 20 yaşındaki Kaan Mert Sağlam hayatını kaybederken, kazaya karışan taksi şoförü İ.B. tutuklandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği kazaya ilişkin taksi şoförü tutuklandı.
Kaan Mert Sağlam'ın (20) hayatını kaybettiği kazanın ardından gözaltına alınan taksi sürücüsü İ.B'nin (50) emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen İ.B. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Olay
İ.B. yönetimindeki 35 T 6520 plakalı taksi dün Gediz Kavşağı'nda Kaan Mert Sağlam'ın kullandığı 35 BRK 254 plakalı motosikletle çarpışmış, Sağlam olay yerinde hayatını kaybetmiş, İ.B. gözaltına alınmıştı.
