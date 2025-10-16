İzmir'de Motosiklet Kazasında Genç Kurye Hayatını Kaybetti

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kavşakta taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü kurye Kaan Mert Sağlam (20), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında, Gediz Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İ.B. (50) yönetimindeki 35 T 6520 plakalı taksi kavşağa dönüş yaptığı sırada, Gaziemir yönünden gelen ve işten evine dönen kurye Kaan Mert Sağlam (20) yönetimindeki 35 BRK 254 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan Sağlam, kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Sağlam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Kaan Mert Sağlam'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, taksi şoförü İ.B. gözaltına alındı. İ.B.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.