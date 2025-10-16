Haberler

İzmir'de Motosiklet Kazasında Genç Kurye Hayatını Kaybetti

İzmir'de Motosiklet Kazasında Genç Kurye Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir taksi ile motosikletin çarpışması sonucu 20 yaşındaki kurye Kaan Mert Sağlam hayatını kaybetti. Kaza sonrası taksi şoförü gözaltına alındı.

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde kavşakta taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü kurye Kaan Mert Sağlam (20), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 03.30 sıralarında, Gediz Kavşağı mevkiinde meydana geldi. İ.B. (50) yönetimindeki 35 T 6520 plakalı taksi kavşağa dönüş yaptığı sırada, Gaziemir yönünden gelen ve işten evine dönen kurye Kaan Mert Sağlam (20) yönetimindeki 35 BRK 254 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletten savrulan Sağlam, kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Sağlam'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan inceleme sonrası Kaan Mert Sağlam'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, taksi şoförü İ.B. gözaltına alındı. İ.B.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Bahçeli'nin çağrısı sonrası MSB'den askeri hastanelerin açılmasına yeşil ışık

Bahçeli'nin gündem yaratan çağrısına MSB'den yeşil ışık
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Teklif Macron'dan gelmiş: Asker verir misiniz?

Macron "Asker verir misiniz?" dedi, Erdoğan yeşil ışık yaktı
Galatasaray'da ikinci Yusuf Akçiçek vakası! Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler

Bir yıldızı daha Fenerbahçe'ye kaptırdılar: Yeni Arda Güler
Cesur tarzıyla bilinen Gülşen, bu kez bambaşka bir görünümde

Bu halini unutun! Gülşen'den şaşırtan tarz değişimi
Okan Buruk ve Nihan Akkuş yeniden bir arada

Okan Buruk sonunda aşkını ilan etti! El ele görüntülendiler
Fatih Ürek'in durumu ciddiyetini koruyor! Ünlü dostları hastaneye koştu

Durumu ciddiyetini koruyor! Küs olduğu isim hastaneye koştu
Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz

Altın için çılgın tahmin: Bu senaryo gerçekleşirse kimse tutamaz
Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?

Tertemiz golü iptal ettiler! Bu şike değil de ne?
Narin cinayetinde Nevzat Bahtiyar'ın avukatı davadan çekildi

Sanık avukatı "Artık taşıyamıyorum" diyerek davadan çekildi
Yavru kurda zulüm: Videoyu izleyen herkes bakanlıkları etiketliyor

Kurda zulüm: İzleyen herkes bakanlıkları etiketliyor
Zehra Güneş'in yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı

Zehra'nın yıllar geçse de unutamadığı fakirlik anısı
Sedat Peker'in videolarında adı geçen Cihan Ekşioğlu gözaltına alındı

Sedat Peker'in videolarında adı geçen isim gözaltında
Öykü Çelik, Alaattin Çakıcı'ya gelin oluyor

Ünlü oyuncu Çakıcı'ya gelin oluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.