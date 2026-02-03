Haberler

Motosikletle trafik işaret levhasına çarpan sürücü öldü

İzmir'in Foça ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden bir motosiklet sürücüsü, trafik işaret levhalarına ve ardından bir duvara çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Olayla ilgili polis soruşturma başlattı.

İZMİR'in Foça ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosikletle önce trafik işaret levhalarına, ardından da duvara çarpan Seçkin Keçeci (35), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 20.00 sıralarında, Hacı Limanı Küme Evler Sanat Evi mevkisi yakınlarında meydana geldi. Motosikletle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini yitiren Seçkin Keçeci, önce yol kenarındaki trafik işaret levhalarına sonra Foça Feniz Üs Komutanlığı'nı çevreleyen beton duvara çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Foça Devlet Hastanesi'ne götürülen Keçeci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
