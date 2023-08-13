Üye Girişi
Haberler

İzmir'de motosiklet kazasında 2 kişi hayatını kaybetti

Güncel Haberler

İzmir'in Bergama ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan motosiklet kazasında iki kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İzmir'in Bergama ilçesinde dün gece saatlerinde yaşanan motosiklet kazasında iki kişi hayatını kaybetti.
Kaza, dün gece saatlerinde İzmir'in Bergama ilçesi Kozak yolu mevkiinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bergama Belediyesi Park ve Bahçe İşlerinde çalışan iki arkadaş Murat Girgin ve Gökhan Kartalkaya, İncelikler Mahallesi'ne giderlerken karşı şeritten gelen kamyonla çarpıştı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Gergin ve Kartalkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Kartalkaya Bergama İzmir Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title