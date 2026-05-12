İzmir'de kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Ödemiş ilçesinde meydana gelen kazada, kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü Şahin Arslan yaşamını yitirdi. Olayla ilgili kamyonet sürücüsü gözaltına alındı ve tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Ş.U. (64) idaresindeki 35 ZIC 83 plakalı fidan yüklü kamyonet, Ovakent Mahallesi ile Bademli Mahallesi arasındaki Ketendere mevkisinde Şahin Arslan (35) yönetimindeki 35 BOM 711 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri, motosiklet sürücüsü Şahin Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kamyonet sürücüsü Ş.U. gözaltına alındı.

Sürücü Ş.U, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan Arslan'ın cenazesi Ovakent Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Kaynak: AA / Turgay Konuralp
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAydın Kılıçarslan:

Ş.U. bey de şanssız valla, bir an dikkati dağılmış olacak.

Haber YorumlarıVahdettin Talha Acar:

Trafikte disiplin yok. Hepsi böyle.

Haber YorumlarıMustafa Balcı:

bu kamuflaj yüklü kamyonet sürücüsü ne yapıyor yolda böyle hız yapmaya çalışırken bi insanın canı gidiyor ya. böyle kaza yapanlara çok ağır ceza verilmesi lazım çünkü insanlık suçu işliyor bunu yapanlar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

