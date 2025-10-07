Haberler

İzmir'de Motosiklet Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Bornova'da vidanjörle çarpışan motosikletin sürücüsü Halil İbrahim D. yaşamını yitirdi. Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İzmir'in Bornova ilçesinde vidanjörle çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kamil Tunca Caddesi ile Fatih Caddesi kesişiminde C.V.Y'nin kullandığı 35 CLN 402 plakalı vidanjör ile Halil İbrahim D. (40) yönetimindeki 35 BMZ 563 plakalı motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, vidanjörün altında kalan Halil İbrahim D'nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, vidanjörün sürücüsü C.V.Y'yi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Güncel
