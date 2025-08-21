İzmir'de Motosiklet Hırsızlığı: 2 Tutuklama

İzmir'de Motosiklet Hırsızlığı: 2 Tutuklama
İzmir'in Karabağlar ilçesinde gerçekleştirilen 4 ayrı motosiklet hırsızlığı ile ilgili olarak gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Hırsızlık anlarına dair güvenlik kameraları görüntüleri de ortaya çıktı.

Polis ekipleri, Karabağlar ilçesinde meydana gelen 4 ayrı motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma yaptı. Çalışmalarda 32 iş yeri ve MOBESE kameraları kaydının incelemesi sonucu şüphelilerin B.Ö. (25) ve B.E.H. (13) olduğu belirlendi. 2 şüpheli, önceki gün yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden B.E.H.'nin ayrıca, 2 hırsızlık suçundan aranmasının olduğu da tespit edildi. Şüphelilerin çaldığı 4 motosiklet de bulunup, tutanakla sahiplerine teslim edildi. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Öte yandan hırsızlık anlarının güvenlik kameraları görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
