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İzmir'de miras tartışması: Yaralı dayı da hayatını kaybetti

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İzmir'in Bayraklı ilçesinde, miras tartışmasında kendisine tokat atıldığı iddiasıyla Bedri Münir K.'nın tabancayla ateş açtığı dayılarından Basri Korucu hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan diğer dayısı Cihan Korucu da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Bedri Münir K.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

YARALI DAYI DA HAYATINI KAYBETTİ

İzmir'in Bayraklı ilçesinde, miras tartışmasında kendisine tokat atıldığı iddiasıyla Bedri Münir K.'nın tabancayla ateş açtığı dayılarından Basri Korucu hayatını kaybederken, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan diğer dayısı Cihan Korucu da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Oolayın ardından kaçan Bedri Münir K.'nın yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.

Ertuğrul KOÇAK/ İZMİR, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ertuğrul Koçak - Güncel

İzmir Güncel Haberler

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