İzmir'de Mihriban Yılmaz'ın öldürülmesine ilişkin davada sanıklar hakim karşısında

İzmir'de 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın öldürülmesine ilişkin 5 sanığın yargılanmasına başlandı.

11. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar F.İ. ile kardeşi Ö.İ, tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen F.İ, ev sahibinin yeğeni olan Mihriban Yılmaz ile sosyal medya üzerinden tanıştıklarını, kendisine mesaj gönderdiğini iddia etti.

Buluştuklarında Yılmaz'ın mesajları eşi ve ailesine söylemekle tehdit ettiğini savunan sanık, Yılmaz'ın bağırması üzerine ağzını eliyle kapattığını, nefessiz kaldığını düşünemediğini, ölünce de gömdüğünü öne sürdü.

Tutuklu sanık Ö.İ. de olaydan haberi olmadığını iddia ederek tahliyesini talep etti.

Tutuksuz yargılanan diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmedi.

Söz alan maktulün annesi Sevim Yılmaz, sanıklar ile ailelerinin olayı bildiğini iddia ederek cezalandırılmalarını istedi.

Müşteki avukatı, sanığın daha önce benzer bir dosyadan yargılandığını belirterek cinsel saldırının ölümden önce mi sonra mı gerçekleştiğinin belirlenmesine ilişkin adli tıp raporunun üst kurula gönderilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti F.İ'nin tutukluluk halinin devamına, Ö.İ'nin yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolü uygulanarak tahliyesine karar verdi.

Ayrıca cinsel saldırının ölümden önce mi sonra mı gerçekleştiğine ilişkin Adli Tıp Kurumundan görüş alınmasına ve F.İ. hakkında Manisa Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesinden akıl sağlığı raporu istenmesine hükmedildi.

Duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Olay

Bornova ilçesinde yaşayan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz, 29 Aralık 2025'te kaybolmuş, 14 gün sonra cesedi ormanlık alanda toprağa gömülü halde bulunmuştu.

Soruşturma kapsamında tutuklanan F.İ. ile kardeşi Ö.İ, amcası H.İ. ve komşuları R.Ç. ile eşi R.Ç. hakkında iddianame hazırlanmıştı.

İddianamede, F.İ. hakkında "tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli cinsel saldırı" suçundan ise 12 yıla kadar hapis cezası istenmiş, Ö.İ. ile R.Ç. ve eşi R.Ç. hakkında suça iştirakten ağırlaştırılmış müebbet, H.İ. hakkında ise suça yardım suçundan 20 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.