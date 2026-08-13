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İzmir Metro'da Teknik Arıza Seferleri Geciktirdi

İzmir Metro'da Teknik Arıza Seferleri Geciktirdi
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İzmir Metro'da akşam saatlerinde yaşanan teknik bir arıza nedeniyle seferler geçici olarak gecikmelere yol açtı; yolcular raylara inerek yürümek zorunda kaldı. Arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü ve metro şirketi açıklama yaptı.

İZMİR Metro'da yaşanan teknik bir arızanın ardından geçici bir süre gecikmeli devam eden seferler, sorunun giderilmesinin ardından normale döndü.

İzmir Metro'da akşam saatlerinde yaşanan teknik bir arızanın ardından seferler geçici bir süre gecikmeli devam ederken, yolcular raylara inerek yürümek zorunda kaldı. Üçyol Metro istasyonunda cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların raylarda yürüdüğü, güvenlik görevlilerinin ise yönlendirdiği yer aldı. Ayrıca istasyonda bekleyen vatandaşların da yolculara yardımcı olduğu görüldü.

Görevli personelin teknik arızayı gidermesinin ardından seferler normale döndü. İzmir Metro A.Ş. sanal medyadan yaptığı açıklamada, "Sayın Yolcularımız, İzmir Metro'da seferlerimiz normale dönmüştür. Bilgilerinize sunar, iyi yolculuklar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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