Ödemiş'te makilik alanda yangın: 1 hektar zarar
İzmir'in Ödemiş ilçesinde Çerkes Tepesi mevkisindeki makilik alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü, soğutma çalışmaları devam ediyor.
İzmir'in Ödemiş ilçesinde makilik alanda çıkan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Çamlıca Mahallesi Çerkes Tepesi mevkisindeki makilik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve Ödemiş Belediyesi ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında yaklaşık 1 hektar alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA