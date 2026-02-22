Haberler

İzmir'de mağaradaki çukura düşen kişi için kurtarma çalışması başlatıldı

Güncelleme:
Selçuk ilçesindeki Süt İni Mağarası'na araştırma yapmak için giden bir grup eğitmen, dengesini kaybederek çukura düştü. Bölgeye sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

İzmir'in Selçuk ilçesinde araştırma yapmak için girdikleri mağarada çukura düşen kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, Ege Üniversitesi Mağara Araştırma Topluluğundan (EMAK) bir grup, araştırma yapmak için Şirince Mahallesi'ndeki Süt İni Mağarası'na gitti.

Mağarada gece saatlerinde ilerleyen gruptaki eğitmen, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metre yükseklikten çukura düştü.

Gruptakilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Düşen kişinin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Alanın dar olması nedeniyle çalışmaların güçlükle yapıldığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Metin Aydemir
