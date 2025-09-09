İzmir'de Lise Öğrencisi Ailesine Saldırdı: Babası Hayatını Kaybetti, Annesi Yaralandı

İZMİR'in Menemen ilçesinde, babasını öldürüp, annesini de aynı bıçakla yaraladıktan sonra intihara kalkışan lise öğrencisi H.U.B.'nin (16) hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Anne N.B.'nin (47) ifadesinde, ailecek dışarı çıkmayı teklif ettikleri oğullarının bunu kabul etmeyip tartışma çıkardığını, dışarı çıkıp döndükten sonra da mutfaktan aldığı bıçakla kendilerine saldırdığını söyledi.

Olay, 7 Eylül'de Menemen ilçesi 1343 Sokak'taki bir evde meydana geldi. 'Aile içi kavga' anonsuna giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca balkon kapısını kırarak eve girdi. Ekipler, içeride lise öğrencisi H.U.B., annesi N.B. ve babası Barış B.'yi (47) kanlar içinde buldu. Yaralılar, ambulanslarla Menemen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ boyun, sol ve sol kol kısımlarında çok sayıda kesi bulunan Barış B. doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. N.B.'nin sol kol ve sol kürek kemiği tarafında hayati tehlike arz etmeyecek şekilde 15 bıçak darbesi aldığı, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. Vücudunda 30'a yakın kesi bulunan ve sol akciğeri söndüğü belirlenen H.U.B. ise ilk müdahalesinin ardından Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. H.U.B.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

Anne N.B. polise verdiği ifadede, ailece dışarı çıkacaklarını söyledikleri H.U.B'nin bu teklifi reddedip tartışma çıkardığını ve evden ayrıldığını söyledi. N.B. ifadesinin devamında, dışarı çıkmak için üzerlerini değiştirdikleri sırada dönen H.U.B.'nin mutfaktan aldığı bıçakla kendilerine saldırdığına da yer verdi.