Haberler

İzmir'de kuzenini tabancayla öldüren sanığın cezası onandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
+4 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İzmir'in Menderes ilçesinde halasının oğlu Cihan Aykal'ı (46) tabancayla öldüren sanığa verilen indirimsiz müebbet hapis ve 7 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

İzmir'in Menderes ilçesinde halasının oğlu Cihan Aykal'ı (46) tabancayla öldüren sanığa verilen indirimsiz müebbet hapis ve 7 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

İstanbul'dan kiraladığı araçla 4 Şubat 2023'te Menderes'e gelen, halasının oğlu Aykal'ı iş yerine giderek eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla tabancayla öldüren Ozan Dallı'ya (30), İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen "kasten öldürme" suçundan indirimsiz müebbet hapis, "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçundan ise 7 yıl hapis ile 14 bin lira adli para cezalarının temyiz incelemesi tamamlandı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararında, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı ve suç vasfının doğru belirlendiği belirtildi.

Vicdani kanaatin dosyadaki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, hükme esas alınan adli raporların yeterli olduğu, eyleme uyan suç vasfının doğru biçimde belirlendiği, maktulden kaynaklanan haksız tahrik oluşturan söz ve davranış bulunmadığı dikkate alınarak haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasının isabetli olduğu, şüpheden sanık yararlanır ilkesinin ihlal edilmediği, yargılama sonucunda oluşan kanaat ve takdire göre ceza yaptırımının yasal bağlamda ve gerekçesi gösterilerek belirlendiği anlaşıldığından sanık ve müdafiinin temyiz sebeplerinin incelenmesinde hükümde hukuka aykırılık bulunmamıştır."

Kaynak: AA
Greenwood direği geçemedi! Kadın güvenlik görevlisi kahroldu

Greenwood'un frikiğine verdiği tepki bomba
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki kız çocuğu için 14 saat yol gitti! Evde polise yakalandı

Sapığa bak sen! Kız çocuğuyla buluşmak için eve girdi, olanlar oldu
Trump'ın seçtiği isimden ters köşe! İlk faiz hamlesi beklentinin tam tersi

Trump'a bu gece uyku yok! En büyük darbeyi kendi seçtiği isimden yedi
Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu

Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar şoke oldu
Kendilerini 'polis' olarak tanıtıp milyonlarca liralık vurgun yaptılar! 11 şüpheli tutuklandı

Vurgundan milyonlar kaldırdılar! Şimdi hesap vakti
18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar! Bölge dereceleri değişti

18 ilde idare mahkemeleri için yeni karar
Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü

Vatandaş isyanda! 6 ilimizde akaryakıt almaya gidenler eli boş döndü
Türkiye-Suriye yakınlaşması İsrail'i alarma geçirdi

İsrail'in uykuları kaçtı! Ankara'nın son hamlesi tüm planlarını bozdu