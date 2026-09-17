İzmir'de kuzenini tabancayla öldüren sanığın cezası onandı

İzmir'in Menderes ilçesinde halasının oğlu Cihan Aykal'ı (46) tabancayla öldüren sanığa verilen indirimsiz müebbet hapis ve 7 yıl hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

İstanbul'dan kiraladığı araçla 4 Şubat 2023'te Menderes'e gelen, halasının oğlu Aykal'ı iş yerine giderek eşiyle ilişkisi olduğu iddiasıyla tabancayla öldüren Ozan Dallı'ya (30), İzmir 1. Ağır Ceza Mahkemesince verilen "kasten öldürme" suçundan indirimsiz müebbet hapis, "ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma" suçundan ise 7 yıl hapis ile 14 bin lira adli para cezalarının temyiz incelemesi tamamlandı.

Yargıtay 1. Ceza Dairesinin kararında, eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı ve suç vasfının doğru belirlendiği belirtildi.

Vicdani kanaatin dosyadaki belge ve bilgilerle uyumlu olarak kesin verilere dayandırıldığı ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

"Eylemin sanık tarafından gerçekleştirildiğinin saptandığı, hükme esas alınan adli raporların yeterli olduğu, eyleme uyan suç vasfının doğru biçimde belirlendiği, maktulden kaynaklanan haksız tahrik oluşturan söz ve davranış bulunmadığı dikkate alınarak haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasının isabetli olduğu, şüpheden sanık yararlanır ilkesinin ihlal edilmediği, yargılama sonucunda oluşan kanaat ve takdire göre ceza yaptırımının yasal bağlamda ve gerekçesi gösterilerek belirlendiği anlaşıldığından sanık ve müdafiinin temyiz sebeplerinin incelenmesinde hükümde hukuka aykırılık bulunmamıştır."

Kaynak: AA