İzmir'de tabancayla kuyumcuyu soyma girişiminde bulunan şüpheli yakalandı

İzmir'in Konak ilçesinde bir kuyumcunun önünde tabancayla soygun girişiminde bulunan 23 yaşındaki şüpheli S.D. polis tarafından yakalandı.

Kültür Mahallesi Şevket Özçelik Sokak'ta faaliyet gösteren bir kuyumcunun önüne gelen ve elinde tabanca olan şüpheli iş yeri sahibinden ziynet eşyalarını istedi.

İş yeri sahibinin kapıyı kapatması üzerine şüpheli havaya ateş ederek kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri şüpheli S.D.'yi (23) yakaladı.

