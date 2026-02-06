Kamyonet sürücüsünün öldüğü alt geçitte daha önce de bir okul servisi suda kalmış

İZMİR'in Torbalı ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak sonrası Mehmet Ekinci'nin (58) yaşamını yitirdiği alt geçide dolan su, itfaiye ekiplerin çalışmasıyla tahliye edildi. Etrafındaki yollar bariyerlerle kapatılan alt geçit ve çevresi dron ile görüntülendi. Görgü tanığı Ozan Özsoy (43), daha önce aynı alt geçitte kendi oğlunun da boğulma tehlikesi geçirdiği belirtip, "Okula giderlerken, servis aracı yarıya kadar suyun içinde kaldı. Arkadaşım oğlumu omzuna alarak oradan çıkardı" dedi.

Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Torbalı ilçesi Pancar Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde su birikti. Alt geçitten geçmek isteyen Mehmet Ekinci, 45 E 3077 plakalı kamyonetinin su birikintisinde 'stop' etmesi üzerine mahsur kalıp, telefonla yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin yoğun çalışması sonucu araç bulunduğu yerden çıkarılırken, sağlık ekiplerinin kontrolünde sürücü Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Mehmet Ekinci'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Sağanak nedeniyle birçok sokak ve cadde sular altında kalırken, Pancar İZBAN İstasyonu da içerisine dolan su nedeniyle geçici süre ulaşıma kapatıldı.

DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

Bu sabah itibarıyla Torbalı'da yağmur etkisini yitirdi. Alt geçide giden yollar bariyerlerle kapatıldı. Belediye ekipleri ise su tahliye çalışması yaptı. Alt geçitteki su tamamen boşaltıldı. Alt geçit ve çevresi dronla görüntülendi.

'GERİ GİDEREK ÇIKMAYA ÇALIŞTIĞINI GÖRDÜM'

Öte yandan olayın görgü tanıklarından evli, 3 çocuk babası Ozan Özsoy, "Çocuğumu hastaneye götürecektim. Ancak yağmur nedeniyle dönmek zorunda kaldık. Yollar sağanak yağmur nedeniyle suyla dolduğundan kötü vaziyetteydi. Bu sırada bir kamyonetin alt geçitte geri geri giderek çıkmaya çalıştığını gördüm. Sonrasında ise kamyonet sürücüsünün, suyla dolan alt geçitte boğularak yaşamını yitirdiğini öğrendik. Yağmur yağınca şerit çekildi, pek giren olmadı. Fark edemeyen arkadaş girmiş. Su basınç yapınca da kapıyı açamayıp mahsur kalmış. Sonrasında Jandarma Olay Yeri İnceleme ekipleri geldi" dedi.

'ARKADAŞIM, OĞLUMU OMZUNA ALARAK ÇIKARDI'

Daha önce aynı alt geçitte kendi oğlunun da boğulma tehlikesi geçirdiği belirten Özsoy, "Okula giderlerken, servis aracı yarıya kadar suyun içinde kaldı. Arkadaşım oğlumu omzuna alarak oradan çıkardı" diye konuştu.