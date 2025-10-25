İzmir'de Kurşunlama Olayına 3 Tutuklama

İzmir'in Tire ilçesinde 3 iş yerini kurşunladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İlçede 6 Ekim'de S.S. (52), H.E. (40) ve M.S.F'ye (48) ait 3 iş yerinin kurşunlanmasıyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Tire İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, olayları gerçekleştirdikleri belirlenen A.E. (21), A.M.S. (34) ve O.N'yi (40) düzenledikleri eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.