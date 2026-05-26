İzmir'de Kurban Bayramı arifesinde şehitler anıldı

İzmir'de Kurban Bayramı arifesinde şehitler anıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünce Işıkkent Polis Şehitliği'nde düzenlenen programda şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Etkinliğe katılan emniyet müdürlüğü personeli şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı.

Şehit polis memuru Cihat Akkaya'nın kabrini ziyaret eden annesi Sıdıka Akkaya, bir bayrama daha buruk girdiklerini söyledi.

Oğlunun 14 yıl önce şehit olduğunu ve acısının hiç dinmediğini anlatan anne Akkaya, her bayramda, törende gelmeye çalıştığını belirtti.

Şehit polis memuru Sinan Aras'ın babası Hakkı Aras da tüm şehitlere rahmet, ailelere sabır diledi.

Her bayramda oğlunun kabrini ziyaret ettiğini belirten baba Aras, "Evlat acısı kolay kolay geçmez." dedi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı
