İzmir'de Kuraklık Sebebiyle Su Kesintileri Uzatıldı

İzmir'de kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle barajlardaki su seviyesi, her geçen gün azalıyor. İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nün (İZSU) verilerine göre; kentin içme suyu ihtiyacının büyük kısmını karşılayan Tahtalı Barajı'ndaki su seviyesi, tarihinin en düşük düzeyi olan yüzde 1,40'a geriledi. Ürkmez Barajı'nda su seviyesi yüzde 3,70'e, Güzelhisar Barajı'nda yüzde 44,64'e geriledi. Balçova Barajı, Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı ve Gördes Barajı'nda ise hiç su kalmadı. İZSU Genel Müdürlüğü, farklı bölgelerdeki yer altı sularını ve 20 yıldır su alınmayan Aliağa Güzelhisar Barajı'ndaki isale hattını yenileyerek, bu barajdaki içme suyu ile İzmir'in su ihtiyacını karşılıyor. Yetkililer, yağış rejiminin olumsuz seyrettiğini vurgulayarak su tasarrufunun büyük önem arz ettiğinin altını ısrarla çiziyor.

İZSU'DAN YENİ PLAN

Kentte ağustos ayının başından beri 2 günde 1 planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor. 30 Kasım'a kadar uzatılan kesintiler; Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Gaziemir, Bornova, Buca, Karabağlar, Balçova, Konak, Narlıdere, Güzelbahçe ve Menderes olmak üzere 13 ilçede uygulanmaya devam edecek. İZSU tarafından açıklanan yeni planlamaya göre; birinci bölge olan Karşıyaka, Çiğli, Bayraklı, Menemen, Bornova, Gaziemir ve Menderes ilçesinde belirlenen mahallelerde 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 Kasım'da ikinci bölge olan Karabağlar, Konak, Bornova, Balçova, Narlıdere, Güzelbahçe, Buca ve Gaziemir ilçesinde belirlenen mahallelerde 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29 Kasım'da saat 23.00 ile 05.00 arasında planlı ve dönüşümlü su kesintileri uygulanacak.